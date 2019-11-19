На Закарпатье женщина нечаянно убила мужа метлой: детали трагедии

На Закарпатье женщина убила мужа метлой (Коллаж РБК-Украина)

Полиция Тячевского района рассказала все подробности убийства

В городе Тячев Закарпатской области женщина во время конфликта нанесла своему гражданскому супругу раны деревянным черенком метлы, от которых он скончался. Детали сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Трагедия произошла 17 ноября. В дежурную часть Тячевского района полиции поступило сообщение о том, что 54-летнего местного жителя обнаружили без признаков жизни. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и эксперты.

В ходе следствия было установлено, что между супругами возник конфликт и женщина деревянным черенком от лопаты нанесла удары своему возлюбленному. Как отметили эксперты, удар рукоятки метлы попал мужчине по голове, а точнее – в висок. Также на теле мужчины были обнаружены синяки и ссадины – женщина била его руками и ногами по разным частям тела.

От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. После совершения преступления женщина сама позвонила в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. 55-летняя женщине сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.