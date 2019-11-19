На Закарпатті жінка ненавмисно вбила чоловіка мітлою: деталі трагедії

На Закарпатті жінка вбила чоловіка мітлою (Колаж РБК-Україна)

Поліція Тячівського району розповіла всі подробиці вбивства

У місті Тячів Закарпатської області жінка під час конфлікту завдала своєму цивільному чоловікові рани дерев'яним держаком мітли, від яких він помер. Деталі повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Трагедія сталася 17 листопада. В чергову частину Тячівського району поліції надійшло повідомлення про те, що 54-річного місцевого жителя виявили без ознак життя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти.

У ході слідства було встановлено, що між подружжям виник конфлікт і жінка дерев'яним держаком від лопати завдала ударів своєму коханому. Як зазначили експерти, удар рукоятки мітли потрапив чоловікові по голові, а точніше – в скроню. Також на тілі чоловіка були виявлені синці і садна – жінка била його руками та ногами по різним частинам тіла.

Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці. Після скоєння злочину жінка сама зателефонувала в поліцію.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. 55-річна жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.