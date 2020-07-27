Филатов: защитить права местного самоуправления можно только путем объединения

Фото: Борис Филатов (112 канал)

По его словам, сейчас нет ни одной мэрии, где бы не были возбуждены уголовные дела

Среди лидеров местного самоуправления по всей стране нарастает возмущение действиями центральной власти. Защитить права в регионах можно только путем политического объединения.

Об этом заявил один из лидеров партии "Пропозиция", мэр Днепра Борис Филатов в эфире на 112 канале.

"Мы общаемся в рамках Ассоциации городов Украины со всеми. Нет ни одной мэрии, где бы не были возбуждены уголовные дела - даже не десятками, а сотнями. Самое в этой ситуации омерзительное, что в первую очередь этим занимается Служба безопасности Украины", - заявил Филатов.

Он также привел примеры других городов, где в мэриях представители СБУ занимаются "поиском" соли, якобы украденной при посыпке дорог зимой, расследованием цен закупки картофеля для детских садов или уличного освещения:

"Господин Баканов (глава СБУ Иван Баканов, - ред.) не считал, сколько его подчиненные возбудили уголовных дел против мэров и муниципалитетов, а сколько уголовных дел по защите государственной безопасности? Думаю, цифры будут не в разы, в порядки отличаться. Там их тысячи, а тут, в лучшем случае десять", - добавляет Филатов.

По его словам, если бы ГБР работало нормально, они бы сразу возбудили уголовное дело против сотрудников СБУ, которые злоупотребляют своими полномочиями.

"Мы прекрасно понимаем, что защитить права местного самоуправления можно только путем политического объединения. В том числе поэтому, мы создали нашу партию "Пропозиция", - подытожил Филатов.

Напомним, ранее Филатов заявил, что власть использует правоохранительные органы для системного давления на местное самоуправление по всей Украине.

Напомним, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозиция". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

Ранее презентация новой партии прошла также при участии мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Черновцов Алексея Каспрука, мэра Житомира Сергея Сухомлина, мэра Кропивницкого Андрея Райковича и мэра Каховки Андрея Дяченко.