На Закарпатье после визита к стоматологу умерла 20-летняя девушка: подробности ЧП

На Закарпатье умерла 20-летняя девушка после визита к стоматологу. Смерть наступила 1 июля в реанимационном отделении Ужгородской областной больницы - жительница Межгорья находилась в коме и скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщила журналистка Иванна Стець на своей странице в Facebook.

Отмечается, что врач на приеме ввел девушке препарат, на который у нее по всей видимости была аллергия.

"Точная причина смерти станет известна после экспертизы. Против врача уже возбудили уголовное производство", - говорится в публикации.

Девушка 1999 года рождения пошла на прием к врачу-стоматологу в Межгорье две недели назад.

Скрин с Facebook-страницы Иванны Стець

Как рассказали в полиции, по факту трагического инцидента открыто уголовное производство по статье 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей).

По словам пресс-секретаря отдела коммуникации ГУНП в Закарпатской области Инессы Манзулич-Ивановой, сначала пострадавшую лечили в Межгорской райбольнице, а затем перевели в Ужгород в областную больницу, передает местное издание pmg.ua.

По информации сестры погибшей, врача-стоматолога несколько месяцев назад уволили из больницы, и не понятно, на каком основании он оказывал медицинские услуги и имел право это делать.

Этим вопросом занимается комиссионная экспертиза. Ведется следствие.

Иллюстративное фото (pixabay)

Как сообщалось ранее, в Киеве прошлым летом в стоматологическом центре умерла 48-летняя женщина во время лечебной процедуры. Как сообщили очевидцы происшествия, женщине стало плохо после укола обезболивающего препарата. По мнению медиков, препарат мог вызвать сильную аллергическую реакцию, которая и стала причиной смерти.

Напомним, не так давно в США 11-летняя девочка умерла в результате аллергической реакции на зубную пасту. У ребенка была аллергия на молочные продукты, но ее семья не знала, что зубная паста, предписанная стоматологом, содержит молочный белок.