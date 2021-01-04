На Закарпатье умер мужчина, которому пересадили сердце от донора: организм не выдержал

В Мукачево умер мужчина, который получил донорское сердце (Коллаж РБК-Украина)

В Мукачево скончался 30-летний мужчина, которому в конце декабря пересадили сердце от донора во Львове. Последнюю неделю он находился в очень тяжелом состоянии и его супруга сообщила, что у мужа начали отказывать почки.

Женщина написала 28 декабря на своей странице в Facebook, что муж находится в реанимации и сердце начало давать сбои.

"Мой муж в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать", - сказано в сообщении.

А 3 января Виктория написала, что ее муж скончался. Без отца остались маленькая дочка и сын.

"Теперь ты наш ангел. Как же это тяжело. Моя душа умерла с тобой, мой хороший. Не будет на свете уже такого доброго и хорошего человека. Как без тебя жить?" – написала женщина.

Виктория с мужем (Фото: Viktoriya Iskajc)

Операцию по трансплантации сердца успешно провели во Львове, в больнице скорой помощи. Руководил операцией заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов Роман Домашич. Донором для 30-летнего жителя Закарпатья стала 42-летняя львовянка.

Родные погибшей дали согласие на донорство после того, как медики констатировали смерть мозга у женщины. Сердце отдали 30-летнему мужчине, у которого после пневмонии собственное сердце было в критическом состоянии. За год он пережил остановку сердца шесть раз.

Как рассказали врачи, причиной смерти стал отказ других внутренних органов пациента.

"Полиорганная недостаточность спровоцировала печеночную и почечную недостаточности. А они были в результате сердечной недостаточности, из-за которой пациент нуждался трансплантации сердца. К сожалению, с декомпенсацией по печени и почками мы не смогли справиться. Пациенту провели несколько сеансов гемодиализа, геодиафильтрацию, было налажено ЭКМО, однако это не дало желаемого положительного результата, и пациент умер ", - рассказал медицинский директор анестезиологической работы Львовской больницы скорой помощи Иван Миськив.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ровно провели четыре уникальные операции по пересадке органов.

А также мы рассказывали о том, что украинка написала трогательное письмо семье донора, который отдал ее мужу сердце.