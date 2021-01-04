На Закарпатті помер чоловік, якому пересадили серце від донора: організм не витримав

У Мукачеві помер чоловік, який отримав донорське серце (Колаж РБК-Україна)

У Мукачеві помер 30-річний чоловік, якому в кінці грудня пересадили серце від донора у Львові. Останній тиждень він перебував у дуже важкому стані і його дружина повідомила, що у чоловіка почали відмовляти нирки.

Жінка написала 28 грудня на своїй сторінці в Facebook, що чоловік знаходиться в реанімації й серце почало давати збої.

"Мій чоловік в реанімації. Дуже тяжкий стан. Нирки не хочуть працювати, постійно на діалізі, а сьогодні зупинилося наше нове серце. Лікарям вдалося його запустити, але нічого не можуть сказати", - сказано в повідомленні.

А 3 січня Вікторія написала, що її чоловік помер. Без батька залишилися маленька донька і син.

"Тепер ти наш ангел. Як же це важко. Моя душа померла з тобою, мій хороший. Не буде на світі вже такої доброї людини. Як без тебе жити?" – написала жінка.

Вікторія з чоловіком (Фото: Viktoriya Iskajc)

Операцію з трансплантації серця успішно провели у Львові, в лікарні швидкої допомоги. Керував операцією завідувач відділення кардіохірургії та Центру трансплантації серця і судин Роман Домашіч. Донором для 30-річного жителя Закарпаття стала 42-річна львів'янка.

Рідні загиблої дали згоду на донорство після того, як медики констатували смерть мозку у жінки. Серце віддали 30-літньому чоловікові, у якого після пневмонії власне серце було в критичному стані. За рік він пережив зупинку серця шість разів.

Як розповіли лікарі, причиною смерті стала відмова інших внутрішніх органів пацієнта.

"Поліорганна недостатність спровокувала печінкову і ниркову недостатність. А вони були в результаті серцевої недостатності, через яку пацієнт потребував трансплантації серця. На жаль, з декомпенсацією по печінці та нирками ми не змогли впоратися. Пацієнту провели кілька сеансів гемодіалізу, геодіафільтрацію, було налагоджено ЕКМО, проте це не дало бажаного позитивного результату, і пацієнт помер ", - розповів медичний директор анестезіологічної роботи Львівської лікарні швидкої допомоги Іван Миськів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Рівному провели чотири унікальні операції з пересадки органів.

А також ми розповідали про те, що українка написала зворушливий лист родині донора, який віддав її чоловіку серце.