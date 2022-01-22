На Закарпатье учительница на уроке унижала и била мальчика. Скандал привел к увольнению

На Закарпатье школьная учительница младших классов на уроке математики кричала на ученика, унижала и била рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу у доски. Такую экзекуцию сняли на телефон одноклассники, и кадры в сети вызвали массу возмущений... и после громкого скандала педагог написала заявление об увольнении.
Видео инцидента на уроке опубликовал Иосиф Бережанский в Facebook в группе "Раховский район".
Неправильные ответы ребенка сильно раздражали учительницу, а слезы после пинков и оплеух злили педагога еще больше.
Математичка унижала ученика на глазах у всего класса, ругалась и распускала руки, и не переставала его громко отчитывать, даже когда мальчик не выдержал и заплакал.
Видео: учитель математики унижала и била ученика на уроке на Закарпатье
В комментариях пользователи сети уточняют, что инцидент произошел в школе в селе Верхнее Водяное Великобучковской ОТГ.
На такой способ прививания знаний многие отреагировали крайне негативно, и посыпались возмущенные высказывания в адрес агрессивной учительницы, а также люди высказывают предположение, что ребенок может получить психологическую травму из-за подобных непедагогических методик.
Кроме того, еще одна женщина в комментах рассказала, что эта учительница позволяла себе писать на лбу ее ребенка таблицу умножения, а жалобы директору на такое поведение работника школы не дали результата.
Фото: скрин комментов facebook.com/groups / Рахівський район (купи/продай,blablacar,або просто запитай)
После публикации скандального видео, снятого четвероклассниками, и резонанса 62-летняя учительница математики написала объяснительную записку, а также заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом рассказала директор департамента образования, науки молодежи и спорта Закарпатской области Марьяна Марусинец в комментарии изданию "Перший.com.ua".
Чиновник отметила, что в департаменте создана комиссия, которая изучает все обстоятельства инцидента.
"У преподавательницы довольно хорошая характеристика, раньше в таких ситуациях замечена не была. Сейчас мы выясняем был это лишь один случай или такое поведение для нее характерно", - заявила Марусинец.
Журналистам также стало известно, что мать школьника из этого видео никаких претензий к преподавательнице не имеет.
В понедельник, 24 января, пройдет заседание комиссии с участием мамы ученика, учительницы, директора школы и полиции.
Ранее сообщалось, что под Винницей директор ударил ученика по голове, потому что тот перешептывался во время урока.
Также мы писали о том, что перед этим на Закарпатье учительница затравила первоклассницу и получила наказание.