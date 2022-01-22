На Закарпатті вчителька на уроці принижувала і била хлопчика. Скандал призвів до звільнення

На Закарпатті шкільна вчителька молодших класів на уроці математики кричала на учня, принижувала і била рукою по голові через те, що хлопчик не міг розв'язати задачу біля дошки. Таку екзекуцію зняли на телефон однокласники, і кадри в мережі викликали масу обурень...і після гучного скандалу педагог написала заяву про звільнення.
Відео інциденту на уроці опублікував Йосип Бережанський у Facebook у групі "Рахівський район".
Неправильні відповіді дитини сильно дратували вчительку, а сльози після стусанів і ляпасів злили педагога ще більше.
Математичка принижувала учня на очах у всього класу, лаялася і розпускала руки, і не переставала його голосно відчитувати, навіть коли хлопчик не витримав і заплакав.
Відео: вчитель математики принижувала і била учня на уроці на Закарпатті
У коментарях користувачі мережі уточнюють, що інцидент стався в школі в селі Верхнє Водяне Великобучківської ОТГ.
На такий спосіб передачі знань багато хто відреагував вкрай негативно, і посипалися обурені висловлювання на адресу агресивної вчительки, а також люди висловлюють припущення, що дитина може отримати психологічну травму через подібні непедагогічні методики.
Крім того, ще одна жінка в коментах розповіла, що ця вчителька дозволяла собі писати на лобі її дитини таблицю множення, а скарги директору на таку поведінку працівника школи не дали результату.
Фото: скрін коментів facebook.com/groups / Рахівський район (купи/продай,blablacar,або просто запитай)
Після публікації скандального відео, знятого чотирикласниками, та резонансу 62-річна вчителька математики написала пояснювальну записку, а також заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це розповіла директор департаменту освіти, науки молоді та спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець у коментарі виданню "Перший.com.ua".
Чиновник зазначила, що у департаменті створено комісію, яка вивчає всі обставини інциденту.
"У викладачки досить хороша характеристика, раніше в таких ситуаціях помічена не була. Зараз ми з'ясовуємо це лише один випадок або така поведінка для неї характерна", - заявила Марусинець.
Журналістам також стало відомо, що мати школяра з цього відео жодних претензій до викладачки не має.
У понеділок, 24 січня, відбудеться засідання комісії за участю мами учня, вчительки, директора школи та поліції.
Раніше повідомлялося, що під Вінницею директор вдарив учня по голові, бо той перешіптувався під час уроку.
Також ми писали про те, що перед цим на Закарпатті вчителька зацькувала першокласницю й отримала покарання.