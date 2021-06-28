На Закарпатье судья жестко обматерила следователя полиции: появилось "слитое" видео

На записи фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

Судья агрессивно набросилась на следователя из-за неверного количества обвинительных актов.

Кто тебе давал право подавать еще одну... в суд?... Кто тебе давал право приносить еще одну. Я сказала вам - шесть обвинительных актов. Вы что, ох**ли, что ли?.. Ты бл**ь, с**а, со мной так красиво говоришь!.. Пи**рас е**ный.

На что следователь возразил, что он не подавал, а подавала прокуратура.

Видео: На Закарпатье судья обругала матом следователя (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)

Сообщается, что следователь в соответствии с Законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.