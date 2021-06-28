UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Закарпатье судья жестко обматерила следователя полиции: появилось "слитое" видео

Автор: Светлана Мащенко

В городе Рахов на Закарпатье произошел инцидент между судьей Раховского районного суда и следователем полиции. Представительницу власти возмутила подача обвинительных актов и в выражениях она, мягко говоря, не стеснялась.

Соответствующее видео с аудиодорожкой разговора появилось в Facebook.

На записи фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

Судья агрессивно набросилась на следователя из-за неверного количества обвинительных актов.

Кто тебе давал право подавать еще одну... в суд?... Кто тебе давал право приносить еще одну. Я сказала вам - шесть обвинительных актов. Вы что, ох**ли, что ли?.. Ты бл**ь, с**а, со мной так красиво говоришь!.. Пи**рас е**ный.

На что следователь возразил, что он не подавал, а подавала прокуратура.

Видео: На Закарпатье судья обругала матом следователя (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)

Сообщается, что следователь в соответствии с Законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.

Ранее мы писали, что на Закарпатье сотрудник СБУ избил полицейскую.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд