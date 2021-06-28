На Закарпатье судья жестко обматерила следователя полиции: появилось "слитое" видео

В городе Рахов на Закарпатье произошел инцидент между судьей Раховского районного суда и следователем полиции. Представительницу власти возмутила подача обвинительных актов и в выражениях она, мягко говоря, не стеснялась.
Соответствующее видео с аудиодорожкой разговора появилось в Facebook.
На записи фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.
Судья агрессивно набросилась на следователя из-за неверного количества обвинительных актов.
Кто тебе давал право подавать еще одну... в суд?... Кто тебе давал право приносить еще одну. Я сказала вам - шесть обвинительных актов. Вы что, ох**ли, что ли?.. Ты бл**ь, с**а, со мной так красиво говоришь!.. Пи**рас е**ный.
На что следователь возразил, что он не подавал, а подавала прокуратура.
Видео: На Закарпатье судья обругала матом следователя (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)
Сообщается, что следователь в соответствии с Законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.
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