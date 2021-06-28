На Закарпатті суддя жорстко обматюкала слідчого поліції: з'явилося "злите" відео

На записі фігурують голоси, схожі на голос судді Рахівського районного суду Марії Марусяк та слідчого районної поліції Олександра Лету.

Суддя агресивно накинулася на слідчого через невірну кількість обвинувальних актів.

Хто тобі давав право подавати ще одну... в суд?... Хто тобі давав право приносити ще одну. Я сказала вам - шість обвинувальних актів. Ви що, ох**ли, чи що?.. Ти бл**ь, с**а, зі мною так гарно говориш!.. Пі**рас ї**ний.

На що слідчий заперечив, що він не подавав, а подавала прокуратура.

Відео: На Закарпатті суддя вилаяла матом слідчого (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)

Повідомляється, що слідчий відповідно до Закону України "Про справедливий суд" звернувся і до Вищої ради правосуддя і до Рахівського районного суду, щоб вони дали оцінку діям судді Марусяк.