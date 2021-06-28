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На Закарпатье судья жестко обматерила следователя полиции: появилось "слитое" видео

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Закарпатье, Понедельник 28 июня 2021 11:47
На Закарпатье судья жестко обматерила следователя полиции: появилось "слитое" видео Фото: На Закарпатье судья обругала матом следователя (dn.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В городе Рахов на Закарпатье произошел инцидент между судьей Раховского районного суда и следователем полиции. Представительницу власти возмутила подача обвинительных актов и в выражениях она, мягко говоря, не стеснялась.

Соответствующее видео с аудиодорожкой разговора появилось в Facebook.

На записи фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

Судья агрессивно набросилась на следователя из-за неверного количества обвинительных актов.

Кто тебе давал право подавать еще одну... в суд?... Кто тебе давал право приносить еще одну. Я сказала вам - шесть обвинительных актов. Вы что, ох**ли, что ли?.. Ты бл**ь, с**а, со мной так красиво говоришь!.. Пи**рас е**ный.

На что следователь возразил, что он не подавал, а подавала прокуратура.

В Рахові суддя обматюкала слідчого.

На Закарпатті суддя Рахівського районного суду, Марія Марусяк, обматюкала слідчого районної Поліції Лету Олександра. Запис їхньої телефонної розмови оприлюднили на сайті ЗІДО. Слідчий відповідно до закону України «Про справедливий Суд» звернувся і до Вищої ради правосуддя та до Рахівського районного суду щоб вони надали оцінку діям Судді Марусяк Як ви думаєте - чи повинна суддя нести відповідальність за матюки в особистих телефонних розмовах зі слідчим?

Posted by Закарпатське телебачення / Zakarpatske.TV on Saturday, June 26, 2021

Видео: На Закарпатье судья обругала матом следователя (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)

Сообщается, что следователь в соответствии с Законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.

Ранее мы писали, что на Закарпатье сотрудник СБУ избил полицейскую.

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