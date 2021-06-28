На Закарпатті суддя жорстко обматюкала слідчого поліції: з'явилося "злите" відео

У місті Рахів на Закарпатті стався інцидент між суддею Рахівського районного суду та слідчим поліції. Представницю влади обурила подача обвинувальних актів і у висловах вона, м'яко кажучи, не соромилася.

На записі фігурують голоси, схожі на голос судді Рахівського районного суду Марії Марусяк та слідчого районної поліції Олександра Лету.

Суддя агресивно накинулася на слідчого через невірну кількість обвинувальних актів.

Хто тобі давав право подавати ще одну... в суд?... Хто тобі давав право приносити ще одну. Я сказала вам - шість обвинувальних актів. Ви що, ох**ли, чи що?.. Ти бл**ь, с**а, зі мною так гарно говориш!.. Пі**рас ї**ний.

На що слідчий заперечив, що він не подавав, а подавала прокуратура.

У Рахові суддя обматюкала слідчого. На Закарпатті суддя Рахівського районного суду, Марія Марусяк, обматюкала слідчого районної Поліції Лету Олександра. Запис їхньої телефонної розмови оприлюднили на сайті ЗІДО. Слідчий відповідно до закону України «Про справедливий Суд» і звернувся до Вищої ради правосуддя та до Рахівського районного суду щоб вони надали оцінку діям Судді Марусяк Як ви думаєте - чи винна суддя нести відповідальність за матюки в особистих телефонних розмовах зі слідчим? Posted by Закарпатське телебачення / Zakarpatske.TV on Saturday, June 26, 2021

Відео: На Закарпатті суддя вилаяла матом слідчого (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)

Повідомляється, що слідчий відповідно до Закону України "Про справедливий суд" звернувся і до Вищої ради правосуддя і до Рахівського районного суду, щоб вони дали оцінку діям судді Марусяк.