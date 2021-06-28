ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Закарпатті суддя жорстко обматюкала слідчого поліції: з'явилося "злите" відео

Новость на русском →
Закарпаття, Понеділок 28 червня 2021 11:47
На Закарпатті суддя жорстко обматюкала слідчого поліції: з'явилося "злите" відео Фото: На Закарпатті суддя вилаяла матом слідчого (dn.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У місті Рахів на Закарпатті стався інцидент між суддею Рахівського районного суду та слідчим поліції. Представницю влади обурила подача обвинувальних актів і у висловах вона, м'яко кажучи, не соромилася.

Відповідне відео з аудіодоріжкою розмови з'явилося в Facebook.

На записі фігурують голоси, схожі на голос судді Рахівського районного суду Марії Марусяк та слідчого районної поліції Олександра Лету.

Суддя агресивно накинулася на слідчого через невірну кількість обвинувальних актів.

Хто тобі давав право подавати ще одну... в суд?... Хто тобі давав право приносити ще одну. Я сказала вам - шість обвинувальних актів. Ви що, ох**ли, чи що?.. Ти бл**ь, с**а, зі мною так гарно говориш!.. Пі**рас ї**ний.

На що слідчий заперечив, що він не подавав, а подавала прокуратура.

У Рахові суддя обматюкала слідчого.

На Закарпатті суддя Рахівського районного суду, Марія Марусяк, обматюкала слідчого районної Поліції Лету Олександра. Запис їхньої телефонної розмови оприлюднили на сайті ЗІДО. Слідчий відповідно до закону України «Про справедливий Суд» і звернувся до Вищої ради правосуддя та до Рахівського районного суду щоб вони надали оцінку діям Судді Марусяк Як ви думаєте - чи винна суддя нести відповідальність за матюки в особистих телефонних розмовах зі слідчим?

Posted by Закарпатське телебачення / Zakarpatske.TV on Saturday, June 26, 2021

Відео: На Закарпатті суддя вилаяла матом слідчого (facebook.com/watch/zakarpatske.tv)

Повідомляється, що слідчий відповідно до Закону України "Про справедливий суд" звернувся і до Вищої ради правосуддя і до Рахівського районного суду, щоб вони дали оцінку діям судді Марусяк.

Раніше ми писали, що на Закарпатті співробітник СБУ побив поліцейську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суд
LITE
Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021
Стильно і зручно: трендові короткі стрижки 2021