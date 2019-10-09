В Украине среди осени зацвел чай на уникальной плантации: яркие фото

Цветение растений в октябре продолжает удивлять жителей Украины. Недавно в Киеве зацвели акации, а жители села Лавки в Мукачевском районе увидели цветение черного чая на единственной для нашей страны плантации.

Закарпатский экскурсовод и эксперт по туризму Максим Адаменко показал яркие снимки цветения чай в октябре, пишет Mukachevo.net.

На Закарпатье зацвел чай в октябре (фото: mukachevo.net)

Стоит отметить, что плантация в Лавках является единственной для Украины. Черный чай здесь растет еще с далеких сталинских времен. И хотя плантация находится в заказнике, она постепенно уменьшается из-за варваров, которые выкапывают кусты черного чая.

На Закарпатье зацвел чай в октябре (фото: mukachevo.net)

Несмотря на то, что плантация заброшена, сюда можно прийти, чтобы заварить вкусный чай. Хотя сбор чая был еще в апреле, туристы продолжают наведываться в уникальное место.

На Закарпатье зацвел чай в октябре (фото: mukachevo.net)

А чтобы плантация не исчезла, за ней нужен уход. Насаждение необходимо расчищать и проводить рекультивацию. Этим пока занимаются местные волонтеры.