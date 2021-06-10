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На Закарпатті співробітник СБУ побив поліцейську: скандал отримав несподіване продовження

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Четвер 10 червня 2021 10:15
На Закарпатті співробітник СБУ побив поліцейську: скандал отримав несподіване продовження Суд виправдав чоловіка, який побив поліцейську (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатті співробітник СБУ побив поліцейську під час її нічного чергування. Чоловіка зупинили на авто для перевірки на алкоголь. Він накинувся на патрульну з кулаками, а зараз Мукачівський суд виправдав його.

Про це повідомляється в сюжеті "Вікна Новини".

Постраждала з побоями два тижні пролежала в лікарні. Вона дуже здивувалася, коли суд відпустив співробітника СБУ, який на неї напав.

Марія Семенюк працює патрульною, факт побоїв зафіксувала її нагрудна камера. Тієї ночі вона з напарником була на чергуванні. Раптом вони побачили, що по дорозі мчить автомобіль Scoda. Машина маневрувала, а потім загорнула на заправку.

Як виявилося, водій був п'яний, на нього склали адміністративний протокол, про що йому і повідомили. Чоловікові дуже не сподобалося це, він почав битися і вириватися, від наручників він теж ухилився. Потім він накинувся на Марію і почав бити. Вона зі струсом мозку і черепно-мозковою травмою пробула в лікарні два тижні.

Ким виявився нападник на поліцейську

50-річний Анатолій Сікора напав на патрульну, після чого його звільнили з посади співробітника СБУ.

Постанова суду шокувала поліцейську. Як виявилося, Анатолій Сікора бив її не навмисно. Суд постановив, що обвинувачений діяв ситуативно, мовляв, він не бив жінку, ні ногою, ні рукою.

Сам Анатолій від коментарів відмовився. На суді він навіть не попросив пробачення у Марії.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний чоловік побив жінку у маршрутці на очах у дитини.

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