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Не уступила место: на Закарпатье пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у ребенка

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Ужгород, Понедельник 31 мая 2021 17:53
Не уступила место: на Закарпатье пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у ребенка Коллаж РБК-Украина: мужчина избил женщину в маршрутке
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 29 мая, в Ужгороде в маршрутке между мужчиной и женщиной с ребенком возник конфликт. 57-летний мужчина встал со своего места и начал дергать 36-летнюю женщину, а когда она его оттолкнула, ударил в лицо.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Избиение женщины произошло на глазах ее маленького ребенка. Мужчина нанес еще несколько ударов ногой, после чего вышел из маршрутки и ушел в неизвестном направлении.

Потерпевшая сразу же вызвала полицию. Правоохранители быстро нашли мужчину, который был под воздействием алкогольного опьянения. Свои действия он объяснить не смог.

На видео, которое появилось в сети слышно, как мужчина упрекает женщину с ребенком, что она не уступила место пожилой пассажирке.

В Ужгороде мужчина избил женщину в маршрутке (видео: YouTube)

По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (легкое телесное повреждение).

За избиение женщины мужчине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, в самолете в Доминикану жестоко избили украинку. Женщине расцарапали лицо и откусили ноготь.

Мы также писали о том, что в Запорожье старшеклассницы избили девочку-подростка.

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