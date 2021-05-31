Не уступила место: на Закарпатье пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у ребенка

В субботу, 29 мая, в Ужгороде в маршрутке между мужчиной и женщиной с ребенком возник конфликт. 57-летний мужчина встал со своего места и начал дергать 36-летнюю женщину, а когда она его оттолкнула, ударил в лицо.

Избиение женщины произошло на глазах ее маленького ребенка. Мужчина нанес еще несколько ударов ногой, после чего вышел из маршрутки и ушел в неизвестном направлении.

Потерпевшая сразу же вызвала полицию. Правоохранители быстро нашли мужчину, который был под воздействием алкогольного опьянения. Свои действия он объяснить не смог.

На видео, которое появилось в сети слышно, как мужчина упрекает женщину с ребенком, что она не уступила место пожилой пассажирке.

В Ужгороде мужчина избил женщину в маршрутке (видео: YouTube)

По данному инциденту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (легкое телесное повреждение).

За избиение женщины мужчине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.