На Закарпатье сгорела знаменитая Долина нарциссов: уничтожено полгектара

В Закарпатской области пожаром уничтожено часть знаменитой Долины нарциссов. Пожар произошел на территории заповедника и перекинулся на цветы. Пожарные не смогли уберечь часть уникальной коллекции.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, пожар мог быть умышленным и вызван сжиганием сухой травы и листьев. Огонь охватил почти два гектара на открытой местности в селе Киреши Хустской громады в субботу, 20 марта.

На месте происшествия пожарные увидели, что горит не только 1,5 гектара сухой растительности на земле общего пользования, но и захвачено почти половина гектара на территории природного заповедника "Долина нарциссов".

"Усилиями спасателей развитие пожара приостановлено, его полная ликвидация продолжалась до 19:30. Что стало причиной пожара установят правоохранители", - сказано в сообщении ГСЧС.

Борьба с огнем продолжалась около часа, но Долина нарциссов успела пострадать. Сейчас на этом месте осталось только черное пепелище.

На Закарпатье сгорела часть Долины нарциссов (Фото: ГСЧС)

Долина нарциссов – заповедный массив Карпатского биосферного заповедника, расположенный на территории Закарпатской области в урочище Киреши. С 1992 года биосферный заповедник входит в международную сеть ЮНЕСКО.

Это уникальный ботанический объект, в котором под охраной находится самый большой в Средней Европе участок нарцисса узколистого. С 1980 года этот вид цветов занесен в Красную книгу Украины.

Так выглядела Долина нарциссов до пожара:

Долина нарциссов на Закарпатье