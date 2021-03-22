На Закарпатті згоріла знаменита Долина нарцисів: знищено півгектара

У Закарпатській області пожежею знищено частину знаменитої Долини нарцисів. Пожежа сталася на території заповідника і перекинувся на квіти. Пожежники не змогли вберегти частину унікальної колекції.

Про це повідомили в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли в ДСНС, пожежа могла бути умисною і спричинена спалюванням сухої трави та листя. Вогонь охопив майже два гектари на відкритій місцевості в селі Кіреші Хустської громади в суботу, 20 березня.

На місці події пожежники побачили, що горить не тільки 1,5 га сухої рослинності на землі загального користування, але і захоплена майже половина гектара на території природного заповідника "Долина нарцисів".

"Зусиллями рятувальників розвиток пожежі призупинено, його повна ліквідація тривала до 19:30. Що стало причиною пожежі встановлять правоохоронці", - сказано в повідомленні ДСНС.

Боротьба з вогнем тривала близько години, але Долина нарцисів встигла постраждати. Зараз на цьому місці залишилося тільки чорне згарище.

На Закарпатті згоріла частина Долини нарцисів (Фото: ДСНС)

Долина нарцисів – заповідний масив Карпатського біосферного заповідника, розташований на території Закарпатської області в урочищі Кіреші. З 1992 року біосферний заповідник входить в міжнародну мережу ЮНЕСКО.

Це унікальний ботанічний об'єкт, в якому під охороною знаходиться найбільший в Середній Європі ділянка нарциса вузьколистого. З 1980 року цей вид квітів занесений в Червону книгу України.

Так виглядала Долина нарцисів до пожежі:

Долина нарцисів на Закарпатті