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На Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети

Новина українською → Закарпатье, Пятница 26 марта 2021 23:39
На Закарпатье поймали набожного церковного грабителя, который стал "звездой" сети Коллаж РБК-Украина: на Закарпатье поймали церковного грабителя
Автор: Владимир Костырин

На Закарпатье мужчина украл в церкви деньги из ящика для пожертвования, а перед воровством продезинфицировал руки при помощи антисептика, и перекрестился. Набожного вора сняли камеры видеонаблюдения в храме, кадры попали в сеть, и так правоохранители узнали об инциденте.

Об этом 26 марта передали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

После этого оперативники установили личность подозреваемого и разыскали его.

Мужчина уже сознался в краже денег, которые он вытащил из ящика в церкви в городе Свалява. Это произошло 20 марта около полудня.

Церковным грабителем оказался местный житель, который уже извинился и пообещал, что больше так делать не будет.

"Прошу прощения за свой поступок перед жителями Свалявы. Больше такое не повторится", - заявил задержанный.

Мужчина украл из храма наличные деньги, которые были в ящике для пожертвования - в сумме 451 гривна.

В настоящее время решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.

Отметим, что видео о набожном воре появилось в интернете на прошлых выходных и быстро "взорвало" сеть. Добавим также, что священники храма в Сваляве, как выяснилось, в полицию по факту кражи не обращались

Видео: В Сваляве мужчина обокрал церковь

Ранее сообщалось, недавно в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей - злоумышленник "отличился" в магазине техники.

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