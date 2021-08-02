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Закарпаття постраждало від потужного урагану: стихія наробила біди (відео)

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Понеділок 02 серпня 2021 10:59
Закарпаття постраждало від потужного урагану: стихія наробила біди (відео) На Закарпатті пронісся буревій (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Закарпатській області 1 липня пронісся сильний ураган. Він приніс з собою вітер, дощі і грози. Стихія тривала досить недовгий час, але встигла накоїти біди.

Про це повідомляють місцеві жителі в соцмережах.

Один з жителів Берегове повідомив, що на вулиці Кініжі дощ повалив кілька дерев і рух було перекрито.

Також стихія зносила дахи будинків, про що можна судити за наступним відео.

Сильну грозу в Берегові опублікувала на своїй Facebook-сторінці Тетяна Петрова-Фекете.

Відзначається, що в селі Яноші стихія "побуянила" добре.

"У селі Яноші, що на Берегівщині, дерева викрутило, на вантажівку з бензином впав електропровід. На місці працюють пожежники й поліція. Рух майже перекритий", - йдеться в повідомленні.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють працівники ДСНС, комунальні служби, обслуговуючі організації.

Закарпаття постраждало від потужного урагану: стихія наробила біди (відео)Закарпаття постраждало від потужного урагану: стихія наробила біди (відео)На Закарпатті пронісся буревій

Як ми раніше писали, у Львові пронісся страшний буревій, двоє людей загинули.

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