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На Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человека

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Закарпатская область, Четверг 09 декабря 2021 21:21
На Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человека На Закарпатье фельдшер полезла на крышу, чтобы спасти человека (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Новое Давидково Мукачевского района Закарпатской области фельдшер полезла на крышу церкви, чтобы спасти 25-летнего мужчину, который во время ремонтных работ сорвался с купола храма.

Об этом сообщили в прессслужбе экстренной медицинской помощи Закарпатья.

Так, отмечается, что во время ремонтных работ с купола храма сорвался 25-летний рабочий, он упал на крышу церкви. На место происшествия вызвали медиков. Однако, добраться до раненого было трудно. В частности, нужно было либо ждать спасателей, либо подниматься по вертикальной узкой лестнице, ведущей на чердак храма.

Фельдшер Яна Шипович решила подняться на крышу, чтобы спасти жизнь пациенту. Там она обезболила юношу, надела ему иммобилизационный корсет и дождалась спасателей.

"Подниматься было очень страшно, большая высота, сильный сквозняк, но я все время думала о том, что должен помочь человеку. И страх отступил", - рассказала Яна.

Затем пострадавшего спасатели спустили вниз. Мужчину госпитализировали.

На Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человекаНа Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человекаНа Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человекаНа Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человекаНа Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человека

На Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человекаНа Закарпатье мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человекаНа Закарпатье фельдшер полезла на крышу, чтобы спасти человека (facebook.com/103zakarpat)

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