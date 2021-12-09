На Закарпатті чоловік впав з купола церкви: смілива фельдшерка полізла на дах, щоб врятувати людину

У селі Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області фельдшерка полізла на дах церкви, щоб врятувати 25-річного чоловіка, який під час ремонтних робіт зірвався із купола храму.

Про це повідомили в пресслужбі екстреної медичної допомоги Закарпаття.

Так, зазначається, що під час ремонтних робіт із купола храму зірвався 25-річний робітник, він упав на дах церкви. На місце події викликали медиків. Однак, добратись до пораненого було важко. Зокрема, потрібно було або чекати на рятувальників, або підійматися вертикальними вузькими сходами, які ведуть на горище храму.

Фельдшерка Яна Шипович вирішила піднятись на дах, щоб врятувати життя пацієнту. Там вона знеболила юнака, одягнула йому іммобілізаційний корсет і дочекалася рятувальників.

"Підніматися було дуже страшно, велика висота, сильний протяг, але я увесь час думала про те, що маю допомогти людині. І страх відступив", - розповіла Яна.

Потім потерпілого рятувальники спустили вниз. Чоловіка госпіталізували.

На Закарпатті фельдшерка полізла на дах, щоб врятувати людину (facebook.com/103zakarpat)