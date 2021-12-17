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На Закарпатье мужчина получил джип за прививку от коронавируса

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Мукачево, Пятница 17 декабря 2021 12:14
На Закарпатье мужчина получил джип за прививку от коронавируса В Мукачево мужчина получил авто за вакцинацию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево Закарпатской области мужчина получил две дозы вакцины и выиграл новый внедорожник. Остальные участники акции также получили ценные призы - электросамокаты, плазменные телевизоры, велосипеды.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Всего в мотивакционной акции было зарегистрировано более 6 тыс. человек в Мукачево. Главный приз — автомобиль достался 54-летнему местному бизнесмену Андрею Марченко.

Участвовали только те, кому сделали две дозы вакцины.

Подарки приобрели за бюджетные средства, на что выделили более миллиона гривен. Об этом сообщил городской совет.

Акция создала настоящий вакцинальный "бум", в первый же день ее проведения в пунктах прививки выстроились очереди. В настоящее время в области вакцинировано более 60% людей.

"Я человек не эмоциональный. Принимаю так как оно есть. Значит, должно быть так, как должно быть. Ну все равно, поражен", - рассказал о своих чувствах победитель.

Спикер Мукачевского городского совета Владислав Микита сообщил, что даже в первые дни акции количество желающих сделать прививку зашкаливало.

"И в целом за этот период акции существенно возросло количество прививок. Именно поэтому и была введена акция", - рассказал он.

Как мы писали ранее, названы вакцины, которые не защищают от нового штамма "Омикрон".

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вакцинация от коронавируса
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