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На Закарпатті чоловік отримав джип за щеплення від коронавірусу

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Мукачеве, П'ятниця 17 грудня 2021 12:14
На Закарпатті чоловік отримав джип за щеплення від коронавірусу У Мукачеві чоловік отримав авто за вакцинацію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Мукачеві Закарпатської області чоловік отримав дві дози вакцини та виграв новий позашляховик. Решта учасників акції також отримали цінні призи - електросамокати, плазмові телевізори, велосипеди.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Загалом у мотивакційній акції було зареєстровано понад 6 тис. осіб у Мукачеві. Головний приз - автомобіль дістався 54-річному місцевому бізнесменові Андрію Марченку.

Брали участь тільки ті, кому зробили дві дози вакцини.

Подарунки придбали за бюджетні кошти, на що виділили понад мільйон гривень. Про це повідомила міська рада.

Акція створила справжній вакцинальний "бум", в перший же день її проведення в пунктах щеплення вишикувалися черги. Зараз в області вакциновано понад 60% людей.

"Я людина не емоційна. Приймаю так, як воно є. Значить, має бути так, як має бути. Ну все одно, вражений", - розповів про свої почуття переможець.

Спікер Мукачівської міської ради Владислав Микита повідомив, що навіть у перші дні акції кількість охочих зробити щеплення зашкалювала.

"І в цілому за цей період акції істотно зросла кількість щеплень. Саме тому і була введена акція", - розповів він.

Як ми писали раніше, названі вакцини, які не захищають від нового штаму "Омікрон".

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