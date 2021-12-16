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Названы вакцины, которые не защищают от нового штамма "Омикрон"

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Четверг 16 декабря 2021 09:38
Названы вакцины, которые не защищают от нового штамма "Омикрон" Названы вакцины, не защищающие от Омикрона (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Не все вакцины от коронавируса защищают от нового штамма Омикрон. Пока что ученые исследовали две из них - Pfizer-BioNTech и Coronavac. У людей не вырабатывается достаточный уровень антител, если они встречаются с новым штаммом.

Об этом пишет Medical Press.

Pfizer-BioNTech и Coronavac

Ученые тестировали два варианта штамма "Омикрон", которые есть в Гонконге из Южной Африки и Нигерии. В эксперименте участвовали 25 человек.

В группе, которая была привита Pfizer-BioNTech, только пять человек не заболели.

Эта вакцина была признана с эффективностью 20-24% от нового штамма Омикрон. Ранее она имела намного более существенную защиту даже от Дельты. В группе, вакцинированной Coronavac, ни один человек не справился с атакой вируса.

По словам ученых, вакцинация этими препаратами не поможет в борьбе с новым штаммом.

Moderna

Напомним, что в компании Moderna заявили, что две дозы их вакцины от коронавируса значительно менее эффективны при штамме "Омикрон". Однако дополнительная прививка увеличивает эффективность препарата против нового штамма.

При этом в компании добавили, что бустерная доза вакцины значительно повысила уровень антител против штамма.

"Однако бустерная доза мРНК-1273 в дозе 50 мкг значительно повысила уровень нейтрализующих антител против Omicron. Это обнадеживающие первоначальные данные, и мы активно работаем над нашей трехкомпонентной стратегией по борьбе с вариантом "Омикрон", - говорится в сообщении.

Как мы ранее писали, в Европе прогнозируют, что "Омикрон" повлияет на празднование Рождества.

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Омикрон
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