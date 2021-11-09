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На Закарпатье для ежей обустроили пешеходный переход: как он выглядит

Автор: Тетяна Самарук

В Закарпатской области обустроили первый в Украине пешеходный переход для ежей. Отмечается, что там животные стали там полноценными участниками дорожного движения.

Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

Так, "зебра" для ежей появилась в парке Шенборна, что в урочище "Воеводино".

Отныне, ежи на Закарпатье полноценные участники дорожного движения и для них там сделали пешеходный переход.

Соответствующее решение приняла администрация курорта "Воеводино", чтобы урегулировать движение на дорогах между автомобилями и ежами, которых в 2021 году стало столь много и они начали препятствовать транспорту.

Кроме того, такой необычный переход должен привлекать внимание водителей

Ранее мы сообщали, что киевлянка в своей двушке держала диких зверей в собачьих клетках.

Также недавно мы писали, что под Харьковом на поле пасется верблюд.

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пешеходеж