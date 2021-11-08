Под Харьковом на поле пасется верблюд: "глобальное потепление докатилось" (фото)

Под Харьковом жители сфотографировали верблюда, который мирно пасся на поле. Рядом с животным никого не было, поэтому очевидцы предположили, что животное потерялось или сбежало из питомника.

Как отметили в публикации, верблюд свободно гулял по полю в Харьковском районе, в направлении на Липцы.

"Сегодня в Харьковском районе видели гуляющего верблюда, вдали от населенного пункта. Может быть потерялся или сбежал?! Как ехать в сторону Липцев", - сказано в комментарии к фото.

Под Харьковом на поле пасется верблюд

Жители этой местности сообщили, что недалеко от этого места есть ферма, на которой действительно живут верблюды. Также отметили, что верблюды содержатся не в очень хороших условиях и иногда вырываются на волю.

Это село Слобожанское? Их там фермеры держат, часто на природе гуляют.

Они там частенько гуляют и уже не первый год.

На Жуках раньше гулял, еще годиков 5 назад, все в норме.

Может это зебра?

Знали бы вы, как эти животные и их хозяин измучили местных. Они лезут напролом в огороды и сады к старикам.

Глобальное потепление и до нас докатилось…

Да это же новый вид Липецких оленей

Красивый какой!

Стоит отметить, что верблюды – это млекопитающие, крупные животные. Они живут в засушливых регионах мира – пустынях, полупустынях и степях.

В Украине верблюды встречаются только в зоопарках и питомниках.