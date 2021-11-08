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Под Харьковом на поле пасется верблюд: "глобальное потепление докатилось" (фото)

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Харьков, Понедельник 08 ноября 2021 15:48
Под Харьковом на поле пасется верблюд: "глобальное потепление докатилось" (фото) Под Харьковом заметили верблюда на поле (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Под Харьковом жители сфотографировали верблюда, который мирно пасся на поле. Рядом с животным никого не было, поэтому очевидцы предположили, что животное потерялось или сбежало из питомника.

Фотографии верблюда опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

Как отметили в публикации, верблюд свободно гулял по полю в Харьковском районе, в направлении на Липцы.

"Сегодня в Харьковском районе видели гуляющего верблюда, вдали от населенного пункта. Может быть потерялся или сбежал?! Как ехать в сторону Липцев", - сказано в комментарии к фото.

Под Харьковом на поле пасется верблюд: &quot;глобальное потепление докатилось&quot; (фото)Под Харьковом на поле пасется верблюд: &quot;глобальное потепление докатилось&quot; (фото)Под Харьковом на поле пасется верблюд: &quot;глобальное потепление докатилось&quot; (фото)

Под Харьковом на поле пасется верблюд

Жители этой местности сообщили, что недалеко от этого места есть ферма, на которой действительно живут верблюды. Также отметили, что верблюды содержатся не в очень хороших условиях и иногда вырываются на волю.

  • Это село Слобожанское? Их там фермеры держат, часто на природе гуляют.
  • Они там частенько гуляют и уже не первый год.
  • На Жуках раньше гулял, еще годиков 5 назад, все в норме.
  • Может это зебра?
  • Знали бы вы, как эти животные и их хозяин измучили местных. Они лезут напролом в огороды и сады к старикам.
  • Глобальное потепление и до нас докатилось…
  • Да это же новый вид Липецких оленей
  • Красивый какой!

Стоит отметить, что верблюды – это млекопитающие, крупные животные. Они живут в засушливых регионах мира – пустынях, полупустынях и степях.

В Украине верблюды встречаются только в зоопарках и питомниках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах бешеная белка покусала двух человек.

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