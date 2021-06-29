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На Закарпатье дети забросали камнями автомобиль скорой помощи

Автор: Тетяна Самарук

В селе белки Хустского района Закарпатской области дети забросали камнями карету скорой медицинской помощи, которая приехала на вызов.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева.

Так, 28 июня, в 1:00 медиков вызвали местные жители. Когда врачи прибыли на вызов к пациентам, то дети забросали автомобиль медиков камнями.

После того как на место происшествия вызвали правоохранителей, несовершеннолетние скрылись. Однако, в полиции пока еще не открыли производство.

По словам начальницы Иршавской станции экстренной медицинской помощи Оксаны Кинов, пока врачи помогали больному, их автомобиль забросали камнями дети ромской национальности.

К счастью, никто из работников скорой помощи не пострадал. Кроме того, несовершеннолетние повредили заднюю дверь и разбили переднее окно автомобилю скорой помощи.

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