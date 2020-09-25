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На Закарпатті від COVID-19 помер відомий художник, який жартував про коронавірус

Закарпаття, П'ятниця 25 вересня 2020 15:56
На Закарпатті від COVID-19 помер відомий художник, який жартував про коронавірус
Юрій Боднар помер на Закарпатті від коронавірусу (фото: facebook/Леся Боднар)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий закарпатський художник Юрій Боднар жартував про коронавірус, але потім помер від нього

Юрій Боднар, відомий закарпатський художник, помер від коронавірусної інфекції. Йому було 65 років, і він прославився як майстер у жанрі портретів, пейзажів. Напередодні, в день свого народження, він жартував про коронавірус.

Про смерть художника розповіла його дочка Леся Боднар у Facebook.

"Нема...сумно...тяжко... Спочивай з миром", - йдеться в повідомленні.

А друг сім'ї і колега Боднара Микола Яцурак розповів, що напередодні художника і його дружину госпіталізували з діагнозом COVID-19. Дружині стало краще, а Юрія змушені були під'єднати до апарату штучної вентиляції легенів.

Знайомі співчувають родині через передчасну втрату в коментарях:

  • "Шкода... Царство Тобі небесне, земля пухом. Рідні тримайтеся",
  • "Не може такого бути! Не вірю! Ще 27 серпня ми з Юрою їхали із Вінниці в Тернопіль",
  • "Наш колега пішов у засвіти. Співчуття родині. Вічна пам'ять"

Зазначимо, що ще влітку, відзначаючи свій 65-річний ювілей, Юрій Боднар скептично сприймав небезпеку коронавірусу.

"При короні залишаюсь, а вірусу зась", - жартував художник у відповідь на привітання.

На Закарпатті від COVID-19 помер відомий художник, який жартував про коронавірус

На Закарпатті помер художник Юрій Боднар (скрін: facebook/Юрій Боднар)

Раніше ми писали, що у Росії помер відомий артист, який прославився завдяки шоу "Криве дзеркало".

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