"В этих глазах нет страха": на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения

В Раховском районе Закарпатской области из-за мощных ливней 10 июля произошло наводнение. Река Черная Тиса вышла из берегов и сносила все на своем пути. Не обошлось и без героев - одной из таких стала 12-летняя Татьяна Тулайдан из села Стебний.
О поступке ребенка написал Анатолий Полосков, председатель Закарпатской ОГА в Facebook.
По словам чиновника, когда началось наводнение, Татьяна с маленьким братиком была одна дома, родители работали в поле.
"Гляньте в эти глаза - в них нет страха. Это глаза настоящего героя - Татьяны из Стебного, что на Раховщине", - пишет глава ОГА.
Юная девочка, не испугалась грозы и страшной стихии и не растерялась. Когда вода начала прибывать к дому, она выключила дома все электричество, взяла семилетнего братика Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там было еще четверо испуганных детей, а воды в доме - по колено.
Фото: Маленькая героиня Татьяна Тулайдан (facebook.com/poloskovofficial)
"Двенадцатилетняя девочка забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых", - рассказывает Полосков.
Чиновник уже обратился в ГСЧС Украины с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".
Ниже на фото - последствия стихийного бедствия в Стебном Ясинянской территориальной общины Закарпатской области.
Скрин видео: facebook.com/shynkariuk
Видео: наводнение на Закарпатье в Раховском районе
Напомним, что из-за наводнения в отдельных населенных пунктах Раховского района затопило 157 домохозяйств, из них 98 домов. Также стихия повредила 10 автотранспортных средств и разрушила ряд объектов инфраструктуры.
В некоторых случаях река Черная Тиса разлилась и доходила людям до окон. Нынешнее наводнение назвали на 80% сильнее, чем прошлогоднее.