"В этих глазах нет страха": на Закарпатье девочка спасла четверых детей от наводнения

По словам чиновника, когда началось наводнение, Татьяна с маленьким братиком была одна дома, родители работали в поле.

"Гляньте в эти глаза - в них нет страха. Это глаза настоящего героя - Татьяны из Стебного, что на Раховщине", - пишет глава ОГА.

Юная девочка, не испугалась грозы и страшной стихии и не растерялась. Когда вода начала прибывать к дому, она выключила дома все электричество, взяла семилетнего братика Юрчика за руку и побежала к дому своей тети. Там было еще четверо испуганных детей, а воды в доме - по колено.

Фото: Маленькая героиня Татьяна Тулайдан (facebook.com/poloskovofficial)

"Двенадцатилетняя девочка забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они были в безопасности и ждали взрослых", - рассказывает Полосков.

Чиновник уже обратился в ГСЧС Украины с просьбой номинировать Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

Стихия наделала много беды на Закарпатье

Ниже на фото - последствия стихийного бедствия в Стебном Ясинянской территориальной общины Закарпатской области.

Скрин видео: facebook.com/shynkariuk

Видео: наводнение на Закарпатье в Раховском районе