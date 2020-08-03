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Официант-наркоман из Узбекистана: кем является террорист, захвативший банк в Киеве (фото)

Киев, Понедельник 03 августа 2020 14:33
Официант-наркоман из Узбекистана: кем является террорист, захвативший банк в Киеве (фото)
Захват отделения банка в Киеве (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Террорист озвучил некоторые свои требования

В Киеве террорист захватил отделение банка вместе с работниками учреждения. ЧП произошло в бизнес-центре "Леонардо" в Шевченковском районе столицы. Преступник сообщил работникам отделения банка АО "Универсал Банк", что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию.

Личность террориста уже установлена. Им оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович, 1988 года рождения. Он проживал в Запорожской области. Об этом рассказал Антон Геращенко.

"По предварительной информации особой, которая угрожает террористическим актом, является гражданин Узбекистана – Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения. Судя по его страницам в социальных сетях – это психически неуравновешенная особа. Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения, и есть ли действительно у него настоящая взрывчатка. Поэтому пока выбрана стратегия переговоров", - сообщил Геращенко.

Как сообщил на своей странице в Facebook Александр Долгий, террорист в последнее время работал официантом и употреблял наркотические вещества в большом количестве. Проживал он в хостеле на улице Антоновича, откуда его выгнали за употребление наркотиков.

Официант-наркоман из Узбекистана: кем является террорист, захвативший банк в Киеве (фото)

В Киеве террорист захватил отделение банка (Фото: facebook.com/anton.gerashchenko)

Известно, что террорист привязал к ноге взрыватель бомбы, которая находится в рюкзаке. Если преступника попытаются ликвидировать, то бомба может взорваться.

На данный момент под здание бизнес-центра уже прибыла группа "Альфа" СБУ. Не исключено, что готовится силовой сценарий, чтобы обезвредить террориста и освободить заложников.

Из требований, которые предъявляет террорист – это запись видеообращения и для этого к бизнес-центру пустили съемочные группы нескольких телеканалов. Также известно второе требование преступника – 40 тысяч гривен.

Также стало известно, что у киевского террориста есть маленький ребенок и жена. Возможно, они живут раздельно, так как последние совместные фото в соцсетях Каримов публиковал еще в 2016 году.

Официант-наркоман из Узбекистана: кем является террорист, захвативший банк в Киеве (фото)

Каримов Сухроб

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве террорист с бомбой захватил банк и названы перекрытые улицы.

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