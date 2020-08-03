Офіціант-наркоман з Узбекистану: ким є терорист, який захопив банк в Києві (фото)

Захоплення відділення банку в Києві (Колаж РБК-Україна)

Терорист озвучив деякі свої вимоги

У Києві терорист захопив відділення банку разом з працівниками установи. НП сталася в бізнес-центрі "Леонардо" у Шевченківському районі столиці. Злочинець повідомив працівникам відділення банку АТ "Універсал Банк", що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Особистість терориста вже встановлена. Ним виявився громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахманович, 1988 року народження. Він проживав у Запорізькій області. Про це розповів Антон Геращенко.

"За попередньою інформацією особою, яка загрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 року народження. Судячи з його сторінок в соціальних мережах – це психічно неврівноважена особа. Ми поки не знаємо, наскільки серйозні його наміри, і чи дійсно у нього справжня вибухівка. Тому поки що обрана стратегія переговорів", - повідомив Геращенко.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook Олександр Довгий, терорист останнім часом працював офіціантом і вживав наркотичні речовини у великій кількості. Проживав він в хостелі на вулиці Антоновича, звідки його вигнали за вживання наркотиків.

У Києві терорист захопив відділення банку (Фото: facebook.com/anton.gerashchenko)

Відомо, що терорист прив'язав до ноги детонатор бомби, яка знаходиться в рюкзаку. Якщо злочинця спробують ліквідувати, то бомба може вибухнути.

На цей момент під будівля бізнес-центру вже прибула група "Альфа" СБУ. Не виключено, що готується силовий сценарій, щоб знешкодити терориста і звільнити заручників.

З вимог, які пред'являє терорист – це запис відеозвернення і для цього до бізнес-центру пустили знімальні групи кількох телеканалів. Також відомо друга вимога злочинця – 40 тисяч гривень.

Також стало відомо, що у київського терориста є маленька дитина і дружина. Можливо, вони живуть окремо, через те, що останні спільні фото в соцмережах Карімов публікував ще у 2016 році.

Карімов Сухроб

"Я люблю тебе синочок, дуже люблю. Що б не сталося, знай, тато тебе дуже любить. Завжди досягай свого, будь сильним хлопчиком. Будь чесним і благородним, поважай і люби свою маму. Пам'ятай про своє коріння, знай, у важкі моменти, у тебе є дядька і бабуся, вони тобі допоможуть синку. Люблю тебе, бережи себе", - написав Сухроб під одним з фото своєї дитини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві терорист із бомбою захопив банк і названі перекриті вулиці.