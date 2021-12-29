"Захотели украинской крови": в Польше местные ворвались в хостел, где живут украинцы

По его словам, поляки ночью выбили ногой дверь хостела, но на их пути стал танкист из "Айдара".

"Акс исполнил их желание - эти дебилы почувствовали вкус крови, только своей", - написал Корун.

Он также добавил, что у двух нападавших на украинцев теперь выбитые зубы, а двое других просто убежали, когда увидели, что их товарищей начали бить.

Полицию решили не вызывать, нападавших поляков выставили на улицу.

"Акс в норме, только кулак свой немного повредил", - отметил Корун.

Некоторые пользователи сети написали, что зря не вызвали правоохранителей, потому что однажды была похожая ситуация, и тогда поляки перекрутили все и настроили людей против украинцев.