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"Захотели украинской крови": в Польше местные ворвались в хостел, где живут украинцы

Новина українською →
Польша, Среда 29 декабря 2021 21:09
"Захотели украинской крови": в Польше местные ворвались в хостел, где живут украинцы Коллаж РБК-Украина: в Польше местные ворвались в хостел, чтобы побить украинцев
Автор: Роман Мирончук

В польском Вроцлаве четверо поляков в состоянии алкогольного опьянения ворвались в местный хостел, где жили украинцы, с криками, что они "желают украинской крови".

Об этом рассказал главный сержант танковой роты батальона ВСУ "Айдар" Виталий Корун на своей странице в Facebook.

По его словам, поляки ночью выбили ногой дверь хостела, но на их пути стал танкист из "Айдара".

"Акс исполнил их желание - эти дебилы почувствовали вкус крови, только своей", - написал Корун.

Он также добавил, что у двух нападавших на украинцев теперь выбитые зубы, а двое других просто убежали, когда увидели, что их товарищей начали бить.

Полицию решили не вызывать, нападавших поляков выставили на улицу.

"Акс в норме, только кулак свой немного повредил", - отметил Корун.

Некоторые пользователи сети написали, что зря не вызвали правоохранителей, потому что однажды была похожая ситуация, и тогда поляки перекрутили все и настроили людей против украинцев.

Напомним, в Киеве два таксиста из Киргизии убили врача из Ровенской области, который сел в машину к одному из них, чтобы доехать до отеля. Нападавшие забрали все, что было у украинца, а потом связали его и оставили в лесной полосе.

Ранее в Киеве молодые люди зашли в магазин без масок и принялись на камеру провоцировать конфликт с охранником, который просил их надеть средства защиты. В итоге один из них проломил череп охраннику магазина.

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