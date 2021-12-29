"Захотіли української крові": у Польщі місцеві увірвалися в хостел, де живуть українці

У польському Вроцлаві четверо поляків у стані алкогольного сп'яніння увірвалися в місцевий хостел, де жили українці, з криками, що вони "бажають української крові".

Про це розповів головний сержант танкової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Віталій Корун на своїй сторінці в Facebook .

За його словами, поляки вночі вибили ногою двері хостелу, але на їхньому шляху став танкіст з "Айдару".

"Акс виконав їх бажання - ці дебіли відчули смак крові, тільки своєї", - написав Корун.

Він також додав, що у двох нападників на українців тепер вибиті зуби, а двоє інших просто втекли, коли побачили, що їх товаришів почали бити.

Поліцію вирішили не викликати, поляків, які нападали, виставили на вулицю.

"Акс в нормі, тільки кулак свій трохи пошкодив", - зазначив Корун.

Деякі користувачі мережі написали, що даремно не викликали правоохоронців, тому що одного разу була схожа ситуація, і тоді поляки перекрутили все і налаштували людей проти українців.