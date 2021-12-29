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"Захотіли української крові": у Польщі місцеві увірвалися в хостел, де живуть українці

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Польща, Середа 29 грудня 2021 21:09
"Захотіли української крові": у Польщі місцеві увірвалися в хостел, де живуть українці Колаж РБК-Україна: у Польщі місцеві увірвалися в хостел, щоб побити українців
Автор: Роман Мирончук

У польському Вроцлаві четверо поляків у стані алкогольного сп'яніння увірвалися в місцевий хостел, де жили українці, з криками, що вони "бажають української крові".

Про це розповів головний сержант танкової роти батальйону ЗСУ "Айдар" Віталій Корун на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, поляки вночі вибили ногою двері хостелу, але на їхньому шляху став танкіст з "Айдару".

"Акс виконав їх бажання - ці дебіли відчули смак крові, тільки своєї", - написав Корун.

Він також додав, що у двох нападників на українців тепер вибиті зуби, а двоє інших просто втекли, коли побачили, що їх товаришів почали бити.

Поліцію вирішили не викликати, поляків, які нападали, виставили на вулицю.

"Акс в нормі, тільки кулак свій трохи пошкодив", - зазначив Корун.

Деякі користувачі мережі написали, що даремно не викликали правоохоронців, тому що одного разу була схожа ситуація, і тоді поляки перекрутили все і налаштували людей проти українців.

Нагадаємо, у Києві два таксисти з Киргизії вбили лікаря з Рівненської області, який сів у машину до одного з них, щоб доїхати до готелю. Нападники забрали все, що було в українця, а потім зв'язали його і залишили в лісовій смузі.

Раніше в Києві молоді люди зайшли в магазин без масок і почали на камеру провокувати конфлікт з охоронцем, який просив їх надіти засоби захисту. У підсумку один з них проломив череп охоронцю магазину.

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