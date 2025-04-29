Захоплюють дух: 5 нових напружених трилерів про роботів, шпигунів та виживання

Шукаєте джерело адреналіну та незабутніх вражень? Ці фільми 2025 року вразять гострими сюжетами та несподіваними поворотами.

Від наукової фантастики до шпигунських пригод - РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться добіркою фільмів, які триматимуть у напрузі до кінця.

"Компаньйон"

Напружений науково-фантастичний трилер із філософськими темами. Дівчина Айріс вирушає на відпочинок з коханим та друзями. Проте скоро з’ясовує, що її хлопець виявляється маніпулятором, а сама вона - не людина, а робот-компаньйон із контрольованою свідомістю. Намагаючись вирватися з пастки злочинів, на які її налаштував коханий, Айріс починає боротьбу за життя та незалежність.



"Міккі 17"

Науково-фантастичний фільм розповідає про героя Міккі 17, який вирушає у небезпечну космічну подорож заради грошей. Він неодноразово помирає та відроджується в нових тілах. Проте після чергової такої загибелі виявляє, що його клон зайняв його місце. Тепер він змушений боротися за власне виживання та любов, кидаючи виклик жорстокій владі.



"Операція "Чорний кейс"

Захоплива шпигунська драма розповідає про легендарного розвідника Джорджа Вудхауса та його дружину Кетрін. Коли останню підозрюють у зраді нації, Джордж зіштовхується з непростим випробуванням - залишитися вірним своєму шлюбу або своїй країні.



"До життя"

Колишній французький агент змушений стикнутися з привидами минулого, таємнича група озброєних людей здійснює на нього замах та викрадає його дружину. Франк Лазарєв мусить знайти кохану та викрити тих, хто стоїть за нападом.



"Заручник"

Напружена драма-трилер була натхненна реальною історією із захопленням заручників в Apple Store в Амстердамі у 2022 році. За сюжетом чоловік опиняється в небезпечній для життя ситуації, коли озброєний чоловік захоплює відомий магазин разом з відвідувачами та персоналом. У картині демонструють розкривають життя героїв та погляд на ситуацію, висвітлюючи страхи, мужність та прагнення вижити.