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"Захоплююсь вами". Герцогиня Единбурзька звернулася до українського народу (відео)

Понеділок 04 березня 2024 22:09
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"Захоплююсь вами". Герцогиня Единбурзька звернулася до українського народу (відео) Герцогиня Единбурзька (фото:
Автор: Іванна Пашкевич

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен виступила через відеозв'язок зі зверненням до українського народу і світової спільноти на міжнародній конференції в Києві під назвою "Відновлення прав жертв сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки" в Києві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram британської королівської сім’ї.

Деталі

Так, у своєму виступі Гелен наголосила, що сексуальне насильство внаслідок широкомасштабного вторгнення сягнуло "величезних" масштабів, якими світова спільнота не може нехтувати.

"Ми ніколи не повинні забувати тих, хто вижив. Навпаки, ми мусимо стояти пліч-о-пліч з ними, щоб забезпечити справедливість і комплексне відшкодування, а також гарантувати, що цей злочин не стане прийнятною частиною конфлікту», - сказала британська монарша.

"Їхні права та голоси повинні бути в центрі всіх наших зусиль, спрямованих на те, щоб викреслити сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, з підручників історії", - продовжила вона.

Також, герцогиня висловила захоплення самовідданістю і сміливістю українців.

"Усі, хто вижив, а також жінки і чоловіки допомагають завершити конфлікт та побудувати мир тут, в Україні. Я захоплююсь вами усіма", - сказала Гелен.

Раніше король Чарльз III звернувся до українців.

Також Софія Ротару вшанувала пам'ять Володимира Івасюка.

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