Вам захочеться робити цей салат знову і знову: найсмачніший рецепт корейської моркви

Смачна корейська морква готується легко і дозволяє насолодитися її смаком, як доповнення до будь-якої страви. Зробити таку моркву можна вдома самостійно і ви будете готувати її знову й знову. Вона дуже корисна і готується неймовірно легко.
Як зробити найсмачнішу корейську моркву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінара Вадима Бжезинського в Instagram.
Моркву помити та почистити. Далі її натираємо та одразу робимо заправку.
Змішуємо подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, цукор та олію. Нічого не підігріваємо.
Поєднуємо заправку з морквою та ретельно все перемішуємо руками. Потім перекладаємо в ємкість та закриваємо кришкою.
Готову моркву ставимо в холодильник на 3-4 години. А вже після цього - споживаємо. Смачного!
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