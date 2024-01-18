Вам захочется делать этот салат снова и снова: самый вкусный рецепт корейской моркови

Вкусная корейская морковь готовится легко и позволяет насладиться ее вкусом как дополнение к любому блюду. Сделать такую морковь можно дома самостоятельно и вы будете готовить ее снова и снова. Она очень полезна и готовится невероятно легко.
Как сделать самую вкусную корейскую морковь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинара Вадима Бжезинского в Instagram.
Морковь промыть и почистить. Дальше ее натираем и сразу делаем заправку.
Смешиваем измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец, сахар и растительное масло. Ничего не подогреваем.
Сочетаем заправку с морковью и тщательно все перемешиваем руками. Затем перекладываем в емкость и закрываем крышкой.
Готовую морковь ставим в холодильник на 3-4 часа. А уже после этого - употребляем. Приятного аппетита!
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