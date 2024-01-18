Вам захочется делать этот салат снова и снова: самый вкусный рецепт корейской моркови

Что вам понадобится:

Морковь - 1 кг

Чеснок - 7-8 зубчиков

Уксус – 5 ст. ложек

Кориандр молотый - 1 ч. ложка

Сахар - 3 ст. ложки

соль -1 ч. ложка

Перец свежесмолотый - 1 ч. ложка

Масло растительное - 120 мл

Способ приготовления корейской моркови

Морковь промыть и почистить. Дальше ее натираем и сразу делаем заправку.

Смешиваем измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец, сахар и растительное масло. Ничего не подогреваем.

Сочетаем заправку с морковью и тщательно все перемешиваем руками. Затем перекладываем в емкость и закрываем крышкой.

Готовую морковь ставим в холодильник на 3-4 часа. А уже после этого - употребляем. Приятного аппетита!