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Вам захочеться робити цей салат знову і знову: найсмачніший рецепт корейської моркви

Четвер 18 січня 2024 07:44
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Вам захочеться робити цей салат знову і знову: найсмачніший рецепт корейської моркви як приготувати найсмачнішу корейську моркву (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Смачна корейська морква готується легко і дозволяє насолодитися її смаком, як доповнення до будь-якої страви. Зробити таку моркву можна вдома самостійно і ви будете готувати її знову й знову. Вона дуже корисна і готується неймовірно легко.

Як зробити найсмачнішу корейську моркву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінара Вадима Бжезинського в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Морква - 1 кг
  • Часник - 7-8 зубчиків
  • Оцет - 5 ст. ложок
  • Коріандр мелений - 1 ч. ложка
  • Цукор - 3 ст. ложки
  • Сіль -1 ч. ложка
  • Перець свіжо мелений - 1 ч. ложка
  • Олія - 120 мл

Спосіб приготування корейської моркви

Моркву помити та почистити. Далі її натираємо та одразу робимо заправку.

Змішуємо подрібнений часник, коріандр, оцет, сіль, перець, цукор та олію. Нічого не підігріваємо.

Поєднуємо заправку з морквою та ретельно все перемішуємо руками. Потім перекладаємо в ємкість та закриваємо кришкою.

Готову моркву ставимо в холодильник на 3-4 години. А вже після цього - споживаємо. Смачного!

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