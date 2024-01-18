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Вам захочется делать этот салат снова и снова: самый вкусный рецепт корейской моркови

Четверг 18 января 2024 07:44
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Вам захочется делать этот салат снова и снова: самый вкусный рецепт корейской моркови как приготовить самую вкусную корейскую морковь (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Вкусная корейская морковь готовится легко и позволяет насладиться ее вкусом как дополнение к любому блюду. Сделать такую морковь можно дома самостоятельно и вы будете готовить ее снова и снова. Она очень полезна и готовится невероятно легко.

Как сделать самую вкусную корейскую морковь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинара Вадима Бжезинского в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Морковь - 1 кг
  • Чеснок - 7-8 зубчиков
  • Уксус – 5 ст. ложек
  • Кориандр молотый - 1 ч. ложка
  • Сахар - 3 ст. ложки
  • соль -1 ч. ложка
  • Перец свежесмолотый - 1 ч. ложка
  • Масло растительное - 120 мл

Способ приготовления корейской моркови

Морковь промыть и почистить. Дальше ее натираем и сразу делаем заправку.

Смешиваем измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец, сахар и растительное масло. Ничего не подогреваем.

Сочетаем заправку с морковью и тщательно все перемешиваем руками. Затем перекладываем в емкость и закрываем крышкой.

Готовую морковь ставим в холодильник на 3-4 часа. А уже после этого - употребляем. Приятного аппетита!

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