Захисниця України показала, яку записку їй лишили цивільні: ці слова вражають

Що було у записці

На маленькому клаптику паперу жінка звернулася до захисників. Вона запропонувала допомогу та показала, що цивільні хвилюється за військових. Жінка писала, що готова ліпити для захисників вареників, поділиться з ними теплою ковдрою.

"Я тут живу, ви мене бачили. Якщо вам щось треба, звертайтеся. Позичити теплу ковдру, фен. Наліпити вареників, насмажити картоплі. Випрати одяг, зашити щось, прийняти ванну", - йшлося у записці.

Записка від цивільних (фото: instagram.com/yara_chornohuz)

Як захисниця України відреагувала на записку

Слова жінки вразили Чорногуз. Вона вирішила показати "послання" не просто так. Світлиною записки військова відповіла на усі питання про те, чи варто боротися за цивільних.

"Коли питають, за що чи за кого воюєш. Чи варті ті села таких зусиль і ціни. Варті. Бо в них під авіабомбами й снарядами, живуть місцеві українці, які лишають на капоті такі записки. У жінки, яка мене побачила, нема претензій чому я жінка, мама, і на війні. Може тому, що вона теж жінка на війні, тільки перебуває там разом зі своїм домом - і вся надія на армію", - написала захисниця України.

Захисниця України Ярина Чорногуз (фото: instagram.com/yara_chornohuz)

У коментарях користувачі пишуть, що записка довела їх до сліз. Юзери дякують військовим та зазначають, що захисникам дуже важлива підтримка від цивільних. Також коментатори пишуть: