Захиснику "Азовсталі" Діанову пропонували стати новим "Холостяком": якою була реакція морпіха

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю морпіха Дмитру Гордону .

Як відреагував Діанов на пропозицію стати "Холостяком"

Зі слів військового, він відмовився брати участь у шоу, адже вірить, що "сам по собі" зустріне свою другу половинку.

"Мене вже й на "Холостяк" тягли, я відмовився. Де там? Дівчина візьметься сама собою. Ходити, шукати, шукати? А не буде - отже, не буде. Дочка в мене вже є", - говорить Михайло.

Також він додав, що після розлучення із дружиною Ольгою у 2011 році його серце досі вільне.

"Я один. Ні дівчини, ні дружини нема. Я собі зараз створюю свою дівчину - майстерню. Мені більше нічого зараз не потрібне", - поділився морпіх.

Нагадаємо, минулого року захисник "Азовсталі" зізнався, що не проти спробувати відновити стосунки з ексдружиною, але багато років боявся почути від неї відмову.

В екс-подружжя є 22-річна донька Катерина.