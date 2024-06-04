Захиснику "Азовсталі" Діанову пропонували стати новим "Холостяком": якою була реакція морпіха
Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов розповів, шо продюсери романтичного шоу "Холостяк" пропонували йому стати наступним героєм проєкту.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю морпіха Дмитру Гордону.
Як відреагував Діанов на пропозицію стати "Холостяком"
Зі слів військового, він відмовився брати участь у шоу, адже вірить, що "сам по собі" зустріне свою другу половинку.
"Мене вже й на "Холостяк" тягли, я відмовився. Де там? Дівчина візьметься сама собою. Ходити, шукати, шукати? А не буде - отже, не буде. Дочка в мене вже є", - говорить Михайло.
Також він додав, що після розлучення із дружиною Ольгою у 2011 році його серце досі вільне.
"Я один. Ні дівчини, ні дружини нема. Я собі зараз створюю свою дівчину - майстерню. Мені більше нічого зараз не потрібне", - поділився морпіх.
Нагадаємо, минулого року захисник "Азовсталі" зізнався, що не проти спробувати відновити стосунки з ексдружиною, але багато років боявся почути від неї відмову.
В екс-подружжя є 22-річна донька Катерина.
Нещодавно Олександр Терен розповів, як йому запропонували стати новим "Холостяком".