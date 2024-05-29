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Захисник України дарує Bentley за донат: "Українська команда" розпочала збір

Середа 29 травня 2024 12:55
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Захисник України дарує Bentley за донат: "Українська команда" розпочала збір Фото: захисник України дарує Bentley за донат (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовець ЗСУ подарує свій автомобіль Bentley одному з учасників збору на дрони, який проводить "Українська команда".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Української команди".

"Візьми участь в унікальній історії: захисник України дарує Bentley за донат! Кожні 200 гривень – це шанс стати власником "Бентлі". 400 гривень – це два шанси, 600 гривень – три шанси. І так далі. Більше донатів – більше шансів! Тож долучайтеся до збору "Української команди» вже сьогодні!" - йдеться у повідомленні "Української команди".

В коментарях до донатів у банці або у призначенні платежу обов’язково потрібно вказати слово "Bentley" та номер телефону для зв’язку, зазначають у волонтерському штабі.

Переможця буде визначено 28 червня за допомогою рандомайзера. Після цього власник Bentley Роман, який зараз служить у ЗСУ, особисто передасть ключі від автівки переможцю, наголошують в "Українській команді".

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