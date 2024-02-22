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Захищають серце та мозок: які горішки дуже корисні для здоров'я

Четвер 22 лютого 2024 10:15
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Захищають серце та мозок: які горішки дуже корисні для здоров'я Які горішки корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фісташки - це солонуваті зелені горіхи, які володіють дуже тонким смаком і цінуються гурманами. Горіхи багаті на білок та навіть можуть знижувати артеріальний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

Підтримують здоров'я кишківника

У фісташках міститься нерозчинна та розчинна клітковина, яка корисна для кишківника. Нерозчинна клітковина підтримує регулярне випорожнення, а розчинна клітковина сприяє росту корисних бактерій в товстому кишківнику.

Захист для серця

У горіхах містяться поживні речовини, які підтримують здоров’я серцево-судинної системи.

Калій необхідний для регуляції артеріального тиску. Також вживання фісташок допомагає знизити рівень холестерину.

Лікарі рекомендують їсти цей горіх при захворюваннях серця і легенів.

Підтримують когнітивне здоров'я

Фахівці кажуть, що фісташки здатні підтримувати здоров’я мозку та когнітивних функцій. Все тому, що у горіхах містяться лютеїн та зеаксантин, які відіграють важливу роль в функціонуванні мозку.

Регулярне споживання фісташок може покращити пам’ять та когнітивні можливості.

Вітамін В7 у фісташках дуже важливий для обміну речовин, а селен в його складі стимулює імунітет і підтримує здоров'я щитовидної залози.

Контроль цукру в крові

Горіхи містять білок та клітковину та мають низький вміст вуглеводів, а це сприятливо впливає на рівень цукру в крові.

До того ж антиоксиданти у фісташках здатні знижувати рівень цукру в крові. Фісташки натщесерце можуть знизити не лише рівень цукру в крові, але й резистентність до інсуліну в людей з діабетом 2 типу.

Додамо, що дуже корисна для шкіри і волосся косметика з фісташковою олією. Такі засоби живлять і зволожують шкіру, допомагають прибрати пігментні плями, зміцнюють волосся.

Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти арахіс і чому.

Також ми писали, чим найкраще колоти волоські горіхи.

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