Защищают сердце и мозг: какие орешки очень полезны для здоровья

Фисташки - это солоноватые зеленые орехи, обладающие очень тонким вкусом и ценятся гурманами. Орехи богаты белком и даже могут снижать артериальное давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Поддерживают здоровье кишечника

В фисташках содержится нерастворимая и растворимая клетчатка, которая полезна кишечнику. Нерастворимая клетчатка поддерживает регулярный стул, а растворимая клетчатка способствует росту полезных бактерий в толстом кишечнике.

Защита для сердца

В орехах содержатся питательные вещества, поддерживающие здоровье сердечно-сосудистой системы.

Калий необходим для регуляции артериального давления. Также употребление фисташек помогает снизить уровень холестерина.

Врачи рекомендуют есть этот орех при заболеваниях сердца и легких.

Поддерживают когнитивное здоровье

Специалисты говорят, что фисташки способны поддерживать здоровье мозга и когнитивные функции. Все потому, что в орехах содержатся лютеин и зеаксантин, которые играют немаловажную роль в функционировании мозга.

Регулярное потребление фисташек может улучшить память и когнитивные возможности.

Витамин В7 в фисташках очень важен для обмена веществ, а селен в его составе стимулирует иммунитет и поддерживает здоровье щитовидной железы.

Контроль сахара в крови

Орехи содержат белок и клетчатку и имеют низкое содержание углеводов, что благоприятно влияет на уровень сахара в крови.

К тому же, антиоксиданты в фисташках способны снижать уровень сахара в крови. Фисташки натощак могут снизить не только уровень сахара в крови, но и резистентность к инсулину у людей с диабетом 2 типа.

Добавим, что очень полезна для кожи и волос косметика с фисташковым маслом. Такие средства питают и увлажняют кожу, помогают убрать пигментные пятна, укрепляют волосы.