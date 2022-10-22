Захищаючи вільне майбутнє учнів, на фронті загинув львівський учитель, який став бойовим медиком

На фронті у бою з російськими окупантами загинув бойовий медик ЗСУ Олександр Коберник, який до повномасштабного вторгнення РФ був учителем початкових класів львівського ліцею.

Олександру Петровичу Кобернику було 52 роки. У парамедика та педагога залишилася дружина, яка теж працює вчителькою.

Після лютневої ворожої великої інтервенції він полишив роботу викладача та вирушив на війну, аби захищати спокій та вільне майбутнє своїх учнів, розповів Закалюк.

Олександр Коберник у мирний час був учителем початкових класів, практичним психологом (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Служив пан Олександр у лавах українського війська на посаді старшого бойового медика.

20 жовтня, під час бою з російськими загарбниками на передовій, він відійшов у вічність.

Олександр Коберник у лавах ЗСУ був бойовим медиком (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

"Мені вдалося лише трохи попрацювати у школі разом з Олександром Коберником. Це людина неймовірної щирості! Людина, яка дарувала щирість і вміла передати це своїм учням. Він був учителем початкових класів, класним керівником у нашому ліцеї "Просвіта" Львівської міської ради... Він був зачинателем і першим директором приватного ліцею "Живе Слово"... Вічна пам'ять нашому Герою!" - пише Закалюк.

Олександр Коберник був учителем у Львові (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Українці у коментарях під постом висловлюють глибокі співчуття рідним загиблого захисника України та шкільній родині, розділяють скорботу втрати та зазначають, що Олександр Коберник - приклад дітям, як треба любити свою батьківщину.

Вічна пам'ять! З миром спочивай, Герою!

Нехай з Богом спочиває... Герої не вмирають!

Щирі співчуття рідним!

Світла та вічна пам'ять, царство небесне, щирі співчуття рідним та близьким

І знову біль, жаль, сльози... Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним та шкільній родині. Живий приклад дітям, як треба любити Батьківщину.

Ми втрачаємо найкращих, на жаль, співчуття рідним.

Кращі з найкращих йдуть - так боляче

Вічна пам'ять та Царство Небесне Герою України. Амінь.

Олександр Коберник, бойовий медик ЗСУ, шкільний вчитель зі Львова. Захисник України загинув у бою з російськими загарбниками 20 жовтня (фото: facebook.com/kobernyk.sda)