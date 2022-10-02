У повітряному бою загинув льотчик-герой, полковник ЗСУ "Дід". Він керував бригадою "Привид Києва"

У небі над Чорним морем під час виконання бойового завдання у повітряному бою з російськими окупантами, захищаючи Україну, героїчно загинув уславлений військовий льотчик, полковник ЗСУ Михайло Матюшенко із позивним "Дідом".

Про це 2 жовтня повідомив мер Бучі Анатолій Федорук на сторінці у Facebook .

Михайло Юрійович проживав у Бучі. Майстерно керуючи багатьма типами військових та цивільних літаків, служив у різних військових частинах, був керівником однієї з українських авіакомпаній.

Матюшенко мав активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку.

"Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко - позивний "Дід" - передавав молодшому поколінню. І лише тепер ми маємо право розказати правду: "Привид Києва" очолював льотчик з Бучі", - розповіли у мерії.

Після того, як Матюшенко став керувати 40-ю бригадою тактичної авіації "Київська примара", вона не зазнавала втрат у повітрі.

Як розповідали побратими Матюшенка про один з епізодів повітряних битв, в одну з ночей "Дід" кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30, і загарбники відступили.

Згодом Михайло Юрійович вирішив посилити південний та східний фронти.

Військовий льотчик, полковник ЗСУ Михайло Матюшенко з позивним "Дід" (фото: facebook.com/buchagolova)

"Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так почалася нова операція", - йдеться у публікації.

Для 61-річного Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту, і військового льотчика довго шукали.

2 жовтня герой вирушає у свою останню путь додому, у Бучу. Церемонія прощання відбудеться у понеділок, 3 жовтня, о 14:00, на Алеї Героїв (на цвинтарі на вулиці Депутатській, 1).

"Давайте гідно зустрінемо і проведемо в останню путь Захисника, який віддав своє життя за нас і за Україну... Вічного польоту вам, полковнику Матюшенко! Щирі співчуття родині загиблого і особисто дружині Ларисі Матюшенко, депутатці Бучанської міської ради. Вічна слава і шана нашому Герою!" - пише Федорук.