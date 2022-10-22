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Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком

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Суббота 22 октября 2022 07:52
Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком Коллаж РБК-Украина: на передовой погиб боевой медик ВСУ, львовский учитель Александр Коберник
Автор: Владимир Костырин

На фронте в бою с российскими оккупантами погиб боевой медик ВСУ Александр Коберник, который до полномасштабного вторжения РФ был учителем начальных классов львовского лицея.

Скорбную весть сообщил руководитель управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк в своем Facebook.

Александру Петровичу Кобернику было 52 года. У парамедика и педагога осталась жена, которая тоже работает учительницей.

После февральской вражеской большой интервенции он оставил работу преподавателя и отправился на войну, чтобы защищать спокойствие и свободное будущее своих учеников, рассказал Закалюк.

Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком

Александр Коберник в мирное время был учителем начальных классов, практическим психологом (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Служил пан Александр в рядах украинского войска в должности старшего боевого медика.

20 октября, во время боя с российскими захватчиками на передовой, он отошел в вечность.

Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медикомЗащищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком

Александр Коберник в рядах ВСУ был боевым медиком (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

"Мне удалось лишь немного поработать в школе вместе с Александром Коберником. Это человек невероятной искренности! Человек, даривший искренность и умеющий передать это своим ученикам. Он был учителем начальных классов, классным руководителем в нашем лицее "Просвіта" Львовского городского совета... Он являлся основателем и первым директором частного лицея "Живое Слово".... Вечная память нашему Герою!" - пишет Закалюк.

Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медикомЗащищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медикомЗащищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком

Александр Коберник был учителем во Львове (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Украинцы в комментариях под постом выражают глубокие соболезнования родным погибшего защитника Украины и школьной семье, разделяют скорбь потери и отмечают, что Александр Коберник - пример детям, как нужно любить свою родину.

  • Вечная память! С миром покойся, Герой!
  • Пусть с Богом покоится... Герои не умирают!
  • Искренние соболезнования родным!
  • Светлая и вечная память, царство небесное, искренние соболезнования родным и близким
  • И снова боль, грусть, слезы... Вечная память. Искренние соболезнования родным и школьной семье. Живой пример детям, как нужно любить Родину.
  • Мы теряем лучших, к сожалению, соболезнования родным.
  • Лучшие из лучших идут - так больно
  • Вечная память и Царство Небесное Герою Украины. Аминь.

Защищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медикомЗащищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медикомЗащищая свободное будущее учеников, на фронте погиб львовский учитель, ставший боевым медиком

Александр Коберник, боевой медик ВСУ, школьный учитель из Львова. Защитник Украины погиб в бою с российскими захватчиками 20 октября (фото: facebook.com/kobernyk.sda)

Напомним, ранее медик штурмовой бригады Руслана рассказала в интервью "РБК-Украина" о боях на Донбассе.

Также мы писали, что в конце сентября в воздушном бою погиб летчик-герой, полковник ВСУ "Дед", который руководил бригадой "Призрак Киева".

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