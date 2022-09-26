Захищаючи Україну, загинув воїн-герой, відомий блогер "Малі" (відео, фото)

У бою з російськими окупантами загинув воїн ЗСУ, відомий блогер Євген Брах із позивним "Малі". Уродженець Полтавської області раніше служив 5 років у Французькому іноземному легіоні, потім працював у Сен-Тропе, Ніцці, Монако, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернувся на батьківщину та став на її захист.

Про загибель Євгена "Малі" на фронті повідомив побратим героя Ігор "Янкі" Номан у Instagram .

"Брат. Воїн. Справжній. Душа. Патріот. Найкращий серед нас. Найкращий серед найкращих. Приклад для всіх. Ти завжди залишишся в наших серцях! Знов сумую! Побачимося в іншому місці!" - написав він.

Євген Брах "Малі" разом із бойовим побратимом Ігорем "Янкі" Номаном (фото: instagram.com/yankee.in)

Життя відважного воїна обірвалося на передовій 21 вересня. За півтора тижня Браху виповнилося б 27 років.

"Малі" ще на початку російсько-української війни хотів вирушити на фронт на Донбасі, проте тоді, у 2015-му, йому було 19 років, а на службу до ЗСУ приймали з 20 років. Тому хлопець, покинувши навчання в університеті, вирішив поїхати до Франції, щоб вступити до лав Іноземного легіону.

Євген Брах "Малі" під час служби у Французькому Іноземному легіоні (фото: соцмережі)

Євген успішно пройшов усі тести та іспити, курс молодого бійця, і став легіонером. За 5 років служби брав участь у миротворчих місіях у французькій Гвіані та Малі, був у джунглях Південної Америки. Нерідко йому доводилося перебувати в екстремальних умовах, доводилося ловити змій та піраній, його жалив скорпіон...

Після закінчення служби в Іноземному легіоні Брах влаштувався працювати у Франції охоронцем Блакитного узбережжя у курортних містах. Коли РФ ескалювала свою воєнну агресію проти України та влаштувала повномасштабну інтервенцію, Євген повернувся додому і зі зброєю в руках став на захист батьківщини.

Євген Брах "Малі" (фото: instagram.com/yankee.in)

Кулеметник, крім виконання бойових завдань на фронті, активно вів блоги в інтернеті, влаштовував чат-рулетки, мав широку аудиторію в мережі.

Ось що "Малі" зазначав в одному з інтерв'ю, висловлюючись про війну в Україні.

"Що мене здивувало? Ну от, наприклад, якщо у наших пацанів не вистачає десь бойового досвіду, чи якихось військових знань, але вони це компенсували "своїми яйцями". Саме за рахунок своєї мотивації та бажанням перемогти. У них не було такого страху, вони мали мотивацію, чітко знали, куди вони йдуть", - розповів Євген.

Євген Брах "Малі", військовий ЗСУ та блогер (фото: facebook.com)

Він згадав, що у Французькому легіоні вважалося, що в контактний бій можна вступати, розраховуючи на його успішний результат, якщо є перевага по чисельності над супротивником щонайменше вдвічі.

"Наші хлопці - навіть якщо їх менше, а їх (ворогів) більше - все одно ми цих пі***асів ви**емо!" - зазначив Брах.

Відео: Євген "Малі" Брах розповів про службу у Французькому іноземному легіоні, повернення в Україну та захист батьківщини від окупантів

Бойовий побратим Євгена "Малі" білорус Ігор із позивним "Янкі" розповів, що у Браха залишився новонароджений син. Він опублікував для охочих підтримати сім'ю героя та надати фінансову допомогу реквізити: "Номер карти сім'ї:

4966804724875025 Укргазбанк

5375414118788834 Моно

4149499386612368 Приват

5457082291292881 Приват", - йдеться у публікації.

Євген "Малі" Брах із дружиною та дитиною (фото: instagram.com/karinakostenko1)

Відео: колишній боєць Французького легіону, військовослужбовець ССО ЗСУ Євген "Малі" Брах в інтерв'ю розповів про захист України від окупантів