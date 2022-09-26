Защищая Украину, погиб воин-герой, известный блогер Евгений "Мали" (видео, фото)

В бою с российскими оккупантами погиб воин ВСУ, известный блогер Евгений Брах с позывным "Мали". Уроженец Полтавской области ранее служил 5 лет во Французском иностранном легионе, потом работал в Сен-Тропе, Ницце, Монако, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся на родину и стал на ее защиту.

О гибели Евгения "Мали" на фронте сообщил побратим героя Игорь "Янки" Номан в Instagram .

"Брат. Воин. Настоящий. Душа. Патриот. Лучший среди нас. Лучший среди лучших. Пример для всех. Ты всегда останешься в наших сердцах! Снова скучаю! Увидимся в другом месте!" - написал он.

Евгений Брах "Мали" вместе с боевым побратимом Игорем "Янки" Номаном (фото: instagram.com/yankee.in)

Жизнь отважного воина оборвалась на передовой 21 сентября. Через полторы недели Браху исполнилось бы 27 лет.

"Мали" еще в начале российско-украинской войны хотел отправиться на фронт на Донбассе, однако тогда, в 2015-м, ему было 19 лет, а на службу в ВСУ принимали с 20 лет. Поэтому парень, бросив учебу в университете, решил уехать во Францию, чтобы вступить в ряды Иностранного легиона.

Евгений Брах "Мали" во время службы во Французском Иностранном легионе (фото: соцсети)

Евгений успешно прошел все тесты и экзамены, курс молодого бойца, и стал легионером. За 5 лет службы принимал участие в миротворческих миссиях во французской Гвиане и Мали, был в джунглях Южной Америки. Нередко ему приходилось находиться в экстремальных условиях, доводилось ловить змей и пираний, его жалил скорпион...

После окончания службы в Иностранном легионе Брах устроился работать во Франции охранником Лазурного побережья в курортных городах. Когда РФ эскалировала свою военную агрессию против Украины и устроила полномасштабную интервенцию, Евгений вернулся домой, и с оружием в руках встал на защиту родины.

Евгений Брах "Мали" (фото: instagram.com/yankee.in)

Пулеметчик помимо выполнения боевых заданий на фронте активно вел блоги в интернете, устраивал чат-рулетки, имел широкую аудиторию в сети.

Вот что "Мали" отмечал в одном из интервью, высказываясь о войне в Украине.

"Что меня удивило? Ну вот например, если у наших пацанов не хватает где-то боевого опыта, или каких-то военных знаний, но они это компенсировали "своими яйцами". Именно за счет своей мотивации и желанием победить. У них не было такого страха, у них была мотивация, четко знали, куда они идут", - рассказал Евгений.

Евгений Брах "Мали", военный ВСУ и блогер (фото: facebook.com)

Он вспомнил, что во Французском легионе считалось, что в контактный бой можно вступать, рассчитывая на его успешный исход, если есть преимущество по численности над противником минимум вдвое.

"Наши ребята - даже если их меньше, а их (врагов) больше - все равно мы этих пи***асов вы**ем!" - отметил Брах.

Видео: Евгений "Мали" Брах рассказал о службе во Французском иностранном легионе, возвращении в Украину и защите родины от оккупантов

Боевой побратим Евгения "Мали" белорус Игорь с позывным "Янки" рассказал, что у Браха остался новорожденный сын. Он опубликовал для желающих поддержать семью героя и оказать финансовую помощь реквизиты: "Номер карты семьи:

4966804724875025 Укргазбанк

5375414118788834 Моно

4149499386612368 Приват

5457082291292881 Приват", - говорится в публикации.

Евгений "Мали" Брах с женой и ребенком (фото: instagram.com/karinakostenko1)

Видео: бывший боец Французского легиона, военнослужащий ССО ВСУ Евгений "Мали" Брах в интервью рассказал о защите Украины от оккупантов