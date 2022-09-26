Защищая Украину, погиб воин-герой, известный блогер Евгений "Мали" (видео, фото)
В бою с российскими оккупантами погиб воин ВСУ, известный блогер Евгений Брах с позывным "Мали". Уроженец Полтавской области ранее служил 5 лет во Французском иностранном легионе, потом работал в Сен-Тропе, Ницце, Монако, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулся на родину и стал на ее защиту.
О гибели Евгения "Мали" на фронте сообщил побратим героя Игорь "Янки" Номан в Instagram.
"Брат. Воин. Настоящий. Душа. Патриот. Лучший среди нас. Лучший среди лучших. Пример для всех. Ты всегда останешься в наших сердцах! Снова скучаю! Увидимся в другом месте!" - написал он.
Евгений Брах "Мали" вместе с боевым побратимом Игорем "Янки" Номаном (фото: instagram.com/yankee.in)
Жизнь отважного воина оборвалась на передовой 21 сентября. Через полторы недели Браху исполнилось бы 27 лет.
"Мали" еще в начале российско-украинской войны хотел отправиться на фронт на Донбассе, однако тогда, в 2015-м, ему было 19 лет, а на службу в ВСУ принимали с 20 лет. Поэтому парень, бросив учебу в университете, решил уехать во Францию, чтобы вступить в ряды Иностранного легиона.
Евгений Брах "Мали" во время службы во Французском Иностранном легионе (фото: соцсети)
Евгений успешно прошел все тесты и экзамены, курс молодого бойца, и стал легионером. За 5 лет службы принимал участие в миротворческих миссиях во французской Гвиане и Мали, был в джунглях Южной Америки. Нередко ему приходилось находиться в экстремальных условиях, доводилось ловить змей и пираний, его жалил скорпион...
После окончания службы в Иностранном легионе Брах устроился работать во Франции охранником Лазурного побережья в курортных городах. Когда РФ эскалировала свою военную агрессию против Украины и устроила полномасштабную интервенцию, Евгений вернулся домой, и с оружием в руках встал на защиту родины.
Евгений Брах "Мали" (фото: instagram.com/yankee.in)
Пулеметчик помимо выполнения боевых заданий на фронте активно вел блоги в интернете, устраивал чат-рулетки, имел широкую аудиторию в сети.
Вот что "Мали" отмечал в одном из интервью, высказываясь о войне в Украине.
"Что меня удивило? Ну вот например, если у наших пацанов не хватает где-то боевого опыта, или каких-то военных знаний, но они это компенсировали "своими яйцами". Именно за счет своей мотивации и желанием победить. У них не было такого страха, у них была мотивация, четко знали, куда они идут", - рассказал Евгений.
Евгений Брах "Мали", военный ВСУ и блогер (фото: facebook.com)
Он вспомнил, что во Французском легионе считалось, что в контактный бой можно вступать, рассчитывая на его успешный исход, если есть преимущество по численности над противником минимум вдвое.
"Наши ребята - даже если их меньше, а их (врагов) больше - все равно мы этих пи***асов вы**ем!" - отметил Брах.
Видео: Евгений "Мали" Брах рассказал о службе во Французском иностранном легионе, возвращении в Украину и защите родины от оккупантов
Боевой побратим Евгения "Мали" белорус Игорь с позывным "Янки" рассказал, что у Браха остался новорожденный сын. Он опубликовал для желающих поддержать семью героя и оказать финансовую помощь реквизиты: "Номер карты семьи:
- 4966804724875025 Укргазбанк
- 5375414118788834 Моно
- 4149499386612368 Приват
- 5457082291292881 Приват", - говорится в публикации.
Евгений "Мали" Брах с женой и ребенком (фото: instagram.com/karinakostenko1)
Видео: бывший боец Французского легиона, военнослужащий ССО ВСУ Евгений "Мали" Брах в интервью рассказал о защите Украины от оккупантов
Ранее сообщалось, что на фронте погибла Марьяна "Квитка", которая вернулась из Италии для защиты Украины.
Напомним, что на войне погиб активист Роман Ратушный, защищавший Протасов Яр от застройщиков.